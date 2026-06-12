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В Новосибирской области сняли введенный из-за пастереллеза карантин

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Все карантинные ограничения, ранее введенные в Новосибирской области из-за пастереллеза у сельскохозяйственных животных, были отменены, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона в пятницу.

"В связи с этим мясо животных, в том числе говядина, а также иная продукция животного происхождения, прошедшая ветеринарный контроль, может свободно реализовываться на территории региона", - приводятся в сообщении слова начальника управления ветеринарии Новосибирской области Алексея Магерова.

По данным пресс-службы, перемещение сельскохозяйственных животных по территории Новосибирской области разрешено под контролем ветеринарных специалистов. Для перемещения животных и продуктов животноводства за пределы Новосибирской области ветслужба проводит работу "по восстановлению статуса регионализации Новосибирской области".

Как сообщалось, власти региона ожидают изменения статуса по регионализации к 30 июня.

Из-за заболевания домашнего скота в Новосибирской области пастереллезом и бешенством в регионе был введен режим ЧС. Пастереллез был выявлен в шести населенных пунктах пяти районов области, бешенство - более чем в 70 очагах. Животные из очагов заражения пастереллезом изымались и забивались, в настоящее время изъятие животных завершено как в крупных хозяйствах, так и в личных подсобных.

Пастереллез - острое инфекционное заболевание, вызванное бактериями рода Pasteurella. Поражает домашний скот, птиц и диких животных.

Заболевание развивается достаточно быстро и без принятия соответствующих мер может привести к летальному исходу.

Новосибирская область
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