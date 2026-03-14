Казахстан завершил эвакуацию своих граждан из стран Ближнего Востока

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Казахстан завершил эвакуацию своих граждан из стран Ближневосточного региона, возвращены были более 10 тыс. человек, сообщает в субботу пресс-служба МИД республики.

"Завершена эвакуация граждан Казахстана из Ближневосточного региона. В общей сложности в Казахстан возвращены 10 тыс. 275 граждан республики", - говорится в сообщении.

Эвакуация казахстанцев проходила с использованием различных маршрутов, включая наземные и воздушные пути. Дипломатические представительства республики на местах координировали работу с компетентными органами иностранных государств, поддерживали постоянную связь с соотечественниками и оказывали необходимое содействие гражданам.

МИД выразил благодарность государственным органам и зарубежным партнерам за содействие в обеспечении безопасного возвращения соотечественников домой.