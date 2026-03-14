В Тамбовской области иностранца арестовали за призывы к терроризму

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и послежующем аресте в Тамбовской области иностранца по делу о призывах к террористической деятельности.

"Иностранец прибыл в Россию с целью уклонения от прохождения срочной службы в рядах вооружённых сил иностранного государства, в связи с чем был объявлен в розыск в стране исхода", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы в субботу.

В ФСБ сообщили, что, живя в Тамбовской области, он через интернет призывал к насилию против представителей власти.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму.

Также установлено, что задержанный ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, добавили в ЦОС.

В ФСБ не раскрыли, из какой страны задержанный прибыл в РФ.

