Аэропорт Краснодара вновь приостановил работу

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Работа аэропорта Краснодара временно ограничена, сообщает Росавиация в субботу.

"Аэропорт Краснодар. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось, ранее работа в аэропорту была ограничена в субботу ночью для обеспечения безопасности полетов. Около 6:10 по московскому времени ограничения были сняты.