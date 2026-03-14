Аэропорт Краснодара вновь приостановил работу
Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Работа аэропорта Краснодара временно ограничена, сообщает Росавиация в субботу.
"Аэропорт Краснодар. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Как сообщалось, ранее работа в аэропорту была ограничена в субботу ночью для обеспечения безопасности полетов. Около 6:10 по московскому времени ограничения были сняты.
Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. По итогам 2025 года аэропорт обслужил 722,6 тыс. человек.