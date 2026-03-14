Водоснабжение возобновляют в Кингисеппе Ленинградской области

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Ремонтные работы, оставившие без воды Кингисепп Ленинградской области, завершены, сообщается на странице Леноблводоканала во "ВКонтакте" в субботу.

"Начинается наполнение системы для восстановления штатного водоснабжения. Вода подается постепенно, чтобы избежать гидроудара в трубопроводе", - говорится в сообщении.

Накануне вечером в городе отключили воду в связи с необходимостью устранить скрытую утечку.

Согласно открытым источникам, в Кингисеппе проживает более 48 тыс. человек.