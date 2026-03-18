В Кисловодске жители 20 улиц и двух поселков остались без воды

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Кисловодске устраняют утечки на нескольких участках водопроводной сети, часть жителей города осталась без воды, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

"Ограничения затронут улицы Линейную, Гастелло, Толбухина, Озерную, Кутузова, Титова, Парковую, Апанасенко, Огородную, Севастопольскую, Партизанскую, переулок Физкультурный, а также улицы Замковую, Боргустанскую, Мичурина, Дружбы, Звездную, Жмакина, поселок Зеленогорский и Аликоновка", - говорится в сообщении.

Глава Кисловодска Евгений Моисеев сообщил, что работы планируется завершить до 17:00 по Москве. Подвоз воды организуют по заявкам.