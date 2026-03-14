Минобороны РФ заявило о нейтрализации 37 дронов ВСУ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в период с 08:00 по 11:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников, заявили в Минобороны России в субботу.

По данным ведомства, 29 беспилотников нейтрализованы над Брянской областью, шесть - над Белгородской областью и по одному дрону над Курской и Смоленской областями.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что дежурными средствами ПВО с 20:00 пятницы до 7:00 субботы перехвачены и уничтожены 87 дронов ВСУ над регионами России.