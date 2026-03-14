87 беспилотников ВСУ нейтрализованы над регионами России

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО с 20:00 пятницы до 7:00 субботы перехвачены и уничтожены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 31 БПЛА поражен над акваторией Азовского моря, 16 - над территорией Краснодарского края.

Восемь беспилотников уничтожены в Крыму, семь - над территорией Брянской области, по шесть - над территорией Белгородской области и акваторией Черного моря. Пять БПЛА сбито в Ростовской области, три - в Самарской, два - в Курской и по одному БПЛА ликвидировано в Астраханской, Волгоградской и Тульской областях.