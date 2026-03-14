Авиакомпания "Победа" начала продажу билетов на рейсы между Москвой и Минском

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" с 20 апреля возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Минск, билеты уже выставлены в продажу, сообщила пресс-служба компании в субботу.

Цена билетов составляет от 3 590 российских рублей в одну сторону.

Рейсы авиакомпании между Москвой и Минском были приостановлены на зимний сезон.