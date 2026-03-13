Поиск

"Победа" с 29 марта возобновит полеты в Минск из Петербурга, с 20 апреля – из Москвы

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" с 29 марта планирует возобновить регулярные рейсы в Минск из Санкт-Петербурга, сообщила компания.

Полеты будут выполняться до 4 раза в неделю, а с мая станут ежедневными.

С 20 апреля "Победа" снова начнет летать в столицу Белоруссии из Москвы (аэропорт "Внуково"). Заявленная частота – до 5 раз в неделю.

Полеты по этому направлению были приостановлены на зимний сезон.

"Победа" – низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из 42 Boeing 737-800 с салонами только эконом-класса.

