Аэропорты Иваново и Ярославля приостановили прием и выпуск рейсов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Аэропорты Иваново (Южный) и Ярославля (Туношна) приостановили работу, сообщили в Росавиации в субботу.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере Мax.

Как отмечается, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В настоящее время ограничения также действуют в аэропорту Калуги. Аэропорт Краснодара вернулся к штатной работе.