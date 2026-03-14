Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу, аэропорт Геленджика ее приостановил

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Аэропорты Внуково и Домодедово снова принимают и выпускают рейсы.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении, опубликованном в канале Росавиации в мессенджере Мах.

Отмечается, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Между тем, временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в аэропорту Геленджика (Краснодарский край).

В настоящее время ограничения также действуют в аэропортах Иваново, Ярославля и Калуги.