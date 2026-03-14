Аэропорт Геленджика возобновил работу

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и отправку самолетов сняты в аэропорту Геленджика (Краснодарский край), сообщает Росавиация в субботу в мессенджере Мах.

Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Они действовали около 20 минут.

Как сообщалось, в субботу ночью аэропорт приостанавливал работу. Около 6:20 ограничения были сняты, однако около 14:50 введены снова.

Аэропорт Геленджика в июле 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.