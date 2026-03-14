Электроснабжение нарушено в трех муниципалитетах Запорожской области

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Электроснабжение нарушено в трех муниципальных округах Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в субботу.

"Временное отключение электроснабжения в Васильевском муниципальном округе (...) Также отключения частично затронули Куйбышевский и Михайловский муниципальные округа", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, в Васильевском округе без света остались около 10 тыс. абонентов в 12 населенных пунктах. Число отключенных домовладений в других муниципалитетах глава региона не уточнил.

Причины отключения не называются, но губернатор пообещал, что восстановительные работы начнутся, "как только позволит оперативная обстановка".

Сбито 65 украинских БПЛА, летевших на Москву

Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 64

Уничтожены еще 15 БПЛА, летевших на Москву

Над Брянской областью уничтожено 128 БПЛА

47 беспилотников сбито на подлете к Москве в субботу

Что произошло за день: суббота, 14 марта

Умерла актриса Людмила Аринина

AZUR air до 20 марта представит Ространснадзору отчет об устранении замечаний

Очередной рекорд тепла побит в Петербурге

Потушен пожар, возникший на Афипском НПЗ в Краснодарском крае после атаки БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 744 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8652 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
