Электроснабжение нарушено в трех муниципалитетах Запорожской области

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Электроснабжение нарушено в трех муниципальных округах Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в субботу.

"Временное отключение электроснабжения в Васильевском муниципальном округе (...) Также отключения частично затронули Куйбышевский и Михайловский муниципальные округа", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, в Васильевском округе без света остались около 10 тыс. абонентов в 12 населенных пунктах. Число отключенных домовладений в других муниципалитетах глава региона не уточнил.

Причины отключения не называются, но губернатор пообещал, что восстановительные работы начнутся, "как только позволит оперативная обстановка".