Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 марта

Атаки БПЛА в Белгородской и Ростовской областях, голосование в Казахстане по новой Конституции, Трамп сравнил переговоры с Зеленским и Путиным

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Объекты энергетики серьезно повреждены в Белгородской области после ракетного обстрела, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Кроме того, повреждено остекление многоквартирного дома. По предварительным данным, пострадавших нет.

- 67 БПЛА было сбито на подлете к Москве. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал Собянин в своем канале в Max.

- Трамп назвал переговоры по Украине с Зеленским сложнее, чем с Путиным. "С ним намного сложнее заключить сделку", - сказал он в интервью NBC News.

- На территории нефтебазы в Краснодарском крае начался пожар после падения обломков БПЛА ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона. Также в Тихорецком районе фрагменты БПЛА повредили две высоковольтные линии, добавили в оперштабе.

- Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В Волгоградской области беспилотник ВСУ повредил многоквартирный дом.

- Президент США заверил, что некоторые страны согласились обеспечить безопасность в Ормузском проливе. "Они не просто согласились, но считают, что это - отличная идея", - сказал он в интервью NBC News. Ранее Дональд Трамп заявил, что безопасностью в Ормузском проливе должны заняться страны, которые получают нефть через него.

- В Казахстане началось голосование на референдуме по новой Конституции.