Нанесены удары по связанным с ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток нанесли поражение объектам энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, заявили в Минобороны России в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удары также нанесены по местам подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 148 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие в течение суток сбили две ракеты "Нептун", 12 снарядов HIMARS и 605 беспилотников ВСУ.