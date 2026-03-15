Минобороны РФ сообщило, что за сутки сбиты две крылатые ракеты "Нептун"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток сбили две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", заявили в Минобороны России в воскресенье.

Также, как говорится в сообщении военного ведомства, средствами противовоздушной обороны за это время сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 605 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.