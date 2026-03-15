Минобороны заявило, что российская армия улучшила позиции в зоне СВО

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Группировки российских войск в течение суток улучшили позиции в зоне специальной военной операции на Украине, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в его сообщении. По данным министерства, группировкой "Восток" нанесены удары по украинским силам в Днепропетровской и Запорожской областях, противник потерял более 310 военнослужащих.

"Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции", - сказано в сообщении ведомства. По его данным, группировкой "Север" нанесено поражение украинским подразделениям в Сумской и Харьковской областях, ВСУ потеряли до 250 человек.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю", - заявило Минобороны РФ. По его информации, группировкой "Запад" нанесены удары по украинским войскам в Харьковской области и ДНР, потери противника составили до 200 военнослужащих.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции", - сообщило Минобороны. По его данным, ударам подверглись украинские позиции в ДНР, противник потерял более 200 военных.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение", - сказано в сообщении министерства. По словам российских военных, группировкой "Центр" нанесены удары по ВСУ ДНР и Днепропетровской области, Украина потеряла почти 300 военнослужащих.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Орехов и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, три склада горючего и материальных средств", - говорится в сообщении Минобороны РФ.