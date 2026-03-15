Возгорание водорода произошло в районе металлургического предприятия в Туле

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Разовое возгорание водорода произошло в районе Косогорского металлургического завода в Туле, угрозы экологии нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

"Вследствие нарушения технологического процесса, произошло разовое возгорание водорода", - написал Миляев в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он отметил, что угрозы экологии нет, завод продолжает работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось о нарушении технологического процесса на предприятии.

АО "Косогорский металлургический завод" специализируется на производстве высокочистого доменного чугуна, ферромарганца, промышленного и художественного литья. На предприятии также освоено производство шлакового щебня.