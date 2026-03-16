Тихоокеанский флот провел провел комплексное учение в заливе Петра Великого

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В заливе Петра Великого большой десантный корабль (БДК) "Адмирал Невельской" провел комплексное учение по предназначению с выполнением артиллерийских стрельб, десантной подготовкой и корабельными тренировками по борьбе за живучесть, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) в понедельник.

"При выходе из базы огневые расчеты отразили атаку роботизированных комплексов - имитированных безэкипажных катеров (БЭК) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) условного противника, применив по ним крупнокалиберные пулеметы и средства радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

В ходе ведения противоминной и противовоздушной обороны, отмечает пресс-служба, личным составом зенитной артиллерийской батареи была применена корабельная артиллерийская установка АК-725 для уничтожения плавающей мины и воздушной цели.

"При подходе к побережью артиллерийские расчеты выполнили учебно-боевые упражнения по береговым целям, имитирующим огневые точки и бронетехнику условного противника. (...) Была отработана десантная подготовка по приему и высадке морского десанта и боевой техники на участок побережья условного противника", - говорится в сообщении.

В тренировке были задействованы порядка пяти единиц техники и более 50 военнослужащих морской пехоты ТОФ.

Залив Петра Великого ТОФ учение
