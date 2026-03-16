Военные сообщили о поражении за ночь 145 украинских беспилотников

Как сообщили в Минобороны РФ, 46 из них летели на Москву

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в течение прошедшей ночи с 23:00 воскресенья до 08:00 по Москве понедельника дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 145 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщили в Минобороны РФ, 53 БПЛА поражены над территорией Московского региона, 46 из них летели на Москву.

Кроме того, 38 беспилотников сбили над территорией Брянской области, 11 БПЛА – над территорией Ярославской области, восемь БПЛА – над территорией Калужской области, семь БПЛА – над территорией Смоленской области.

По данным ведомства, по пять БПЛА нейтрализовали над территориями Ростовской и Ульяновской областей, четыре БПЛА – над территорией Тверской области, по три БПЛА – над территориями Воронежской, Костромской областей и Республики Крым.

Еще два БПЛА поражены над территорией Волгоградской области и по одному – над территориями Краснодарского края и Саратовской области, сообщает Минобороны РФ.