В Крыму задержан подозреваемый в передаче Киеву сведений о воздушной защите региона

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте в Крыму местного жителя, который передал украинским спецслужбам сведения о военной технике, используемой для защиты полуострова.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан агент украинских спецслужб, осуществлявший сбор сведений об объектах Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Крымского полуострова", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, 45-летний житель Феодосии передал украинским спецслужбам фото военной техники, занятой в патрулировании и обеспечении воздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса.

Следственным отделом УФСБ по Крыму и Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена в форме оказания иной помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации) УК России.

ФСБ Крым Украина
Уничтожено 38 беспилотников, летевших на Москву в понедельник

Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 30

Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и выпускают самолеты по согласованию

Число пытавшихся атаковать Москву БПЛА возросло до 26

Пожар начался на нефтебазе в Краснодарском крае после атаки БПЛА

До 20 увеличилось количество летевших на Москву беспилотников

Число пытавшихся атаковать Москву БПЛА достигло 15

Московские аэропорты вернулись к штатной работе

Количество уничтоженных на подлете к Москве БПЛА достигло 50

Что произошло за день: воскресенье, 15 марта
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 776 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8672 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });