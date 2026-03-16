В Крыму задержан подозреваемый в передаче Киеву сведений о воздушной защите региона

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте в Крыму местного жителя, который передал украинским спецслужбам сведения о военной технике, используемой для защиты полуострова.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан агент украинских спецслужб, осуществлявший сбор сведений об объектах Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Крымского полуострова", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, 45-летний житель Феодосии передал украинским спецслужбам фото военной техники, занятой в патрулировании и обеспечении воздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса.

Следственным отделом УФСБ по Крыму и Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена в форме оказания иной помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации) УК России.