Аэропорт Краснодара возобновил обслуживание рейсов

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация в своем телеграм-канале.

"Аэропорт Краснодар ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Меры вводились в понедельник для обеспечения безопасности полетов и действовали чуть более часа.

Аэропорт Краснодара (входит в "Аэродинамику") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. По итогам 2025 года аэропорт обслужил 722,6 тыс. человек.