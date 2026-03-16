Роспотребнадзор заявил о блокировке свыше 5,2 тыс. ресурсов с информацией о запрещенных БАД

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В России заблокировано более 5 тыс. интернет-ресурсов, распространяющих информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых в РФ запрещена, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Специалисты Роспотребнадзора продолжают работу по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, распространяющих информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам подготовленных ведомством решений всего заблокировано свыше 5,2 тыс. подобных площадок", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале ведомства в Мах.

Там уточнили, что среди них - интернет-страницы, где под видом пищевых добавок предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию и содержащая запрещенные компоненты.