Комитет ГД одобрил поправку о штрафах за курение на территории общеобразовательных организаций

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник рекомендовал принять поправку о штрафе за курение и потребление никотинсодержащей продукции на территориях и в помещениях организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

В варианте первого чтения предлагалось предусмотреть штраф за курение и потребления никотинсодержащей продукции на территориях или в помещениях школ и детских садов. В настоящее время в КоАП нет отдельного состава административного правонарушения за такие действия.

Поправка одобрена ко второму чтению законопроекта 756478-8 (внесен Курултаем Башкортостана). В пояснительной записке говорится, что "принятие законопроекта позволит: назначать административный штраф в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; снизить количество курящих детей и подростков и, как следствие, снизить общее количество лиц, потребляющих никотинсодержащую продукцию".

Авторы также приводят статистику по количеству лиц школьного возраста, которые увлекаются этой вредной привычкой: до 60% учащихся старших классов. "В целом 35% подростков и детей России становятся постоянными курильщиками. И их реальное количество ежегодно растет. При этом согласно исследованиям психологов примерно 56% курильщиков первый опыт курения получили именно в школе", - говорится в пояснительной записке.