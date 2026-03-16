Кабмин утвердил "дорожную карту" по развитию суперкомпьютерной инфраструктуры

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило "дорожную карту" по развитию высокопроизводительных вычислений и суперкомпьютерной инфраструктуры.

Как говорится в сообщении кабмина, ключевой задачей документа станет формирование единых требований к работе вычислительных центров, а также подготовка стратегии развития национальной исследовательской компьютерной сети нового поколения. Эта сеть объединяет сотни ведущих вузов и научных организаций и помогает ученым проводить исследования, требующие обработки и передачи больших объемов данных, поясняется в сообщении.

Часть мероприятий "дорожной карты" направлена на разработку концепции профильной федеральной научно-технической программы. Она сфокусирована на создании и внедрении отечественного программного обеспечения и алгоритмов для суперкомпьютерных вычислений в различных секторах экономики.

Как отмечается в сообщении, для достижения поставленных целей в этой сфере потребуется большое количество высококвалифицированных специалистов, поэтому образовательные программы будут скорректированы, чтобы наполнить отрасль инженерами и разработчиками ПО. Результатом работы станет подготовка значительного числа таких специалистов.