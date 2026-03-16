Минобороны РФ заявило, что российская армия за сутки улучшила позиции в зоне СВО

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российские войска в течение суток улучшили позиции в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Рай-Александровка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в зоне ответственности группировки армия Украины за сутки потеряла до 130 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Марьевка, Доброполье, Белицкое, Гришино, Криворожье Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области", - сообщило Минобороны РФ.

Потери украинских сил в течение суток здесь составили свыше 300 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы, сказали в министерстве обороны.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бобылевка, Мирополье, Битица, Рясное и Кучеровка Сумской области", - сказано в сообщении российского военного ведомства.

По его информации, в течение суток группировкой также нанесено поражение подразделениям шести украинских бригад в районах Колодезного, Гранова, Шелкоплясов, Рубежного, Веселого и Березников в Харьковской области. "Потери ВСУ составили до 285 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов материальных средств", - сообщили в министерстве обороны.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Барвиновка, Воздвижевка, Копани, Ровное Запорожской области и Просяная Днепропетровской области", - проинформировало Минобороны РФ. По данным военных, в зоне действий группировки украинская армия потеряла за сутки более 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и склад материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Красный Лиман, Брусовка Донецкой Народной Республики, Осиново, Боровая и Паламаревка Харьковской области", - сказали в министерстве. Там сообщили, что потери армии Украины на этих участках в течение суток составили более 180 военнослужащих, танк, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 24 автомобиля, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Запорожец и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, 11 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств", - сообщило Минобороны РФ.