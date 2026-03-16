Имя Говорухина присвоят новому круизному пассажирскому электросудну "Байкал"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Имя Народного артиста РФ, депутата Госдумы Станислава Говорухина присвоят круизному судну "Байкал", которое планируется спустить на воду в 2027 году, заявил глава Минтранса Андрей Никитин.

"Планируем присвоить имя Станислава Сергеевича гражданскому судну водного транспорта. Это абсолютно новое судно для России, круизное пассажирское электросудно "Байкал", уникальный туристический проект", - сказал Никитин в понедельник на заседании оргкомитета по увековечению памяти Станислава Говорухина, которое прошло на площадке киностудии "Мосфильм" под председательством Вячеслава Володина.

Министр добавил, что спуск электросудна на воду запланирован на 2027 год.

Кроме того, по его словам, материалы о жизни и деятельности Говорухина планируется разместить в отраслевых изданиях воздушного и железнодорожного транспорта. "В рабочем порядке получено согласование о готовности размещения материалов в бортовых журналах 11 авиакомпаний", - отметил Никитин. По его словам, планируется также демонстрировать художественные фильмы Говорухина на экранах воздушных судов и поездов дальнего следования. Помимо этого, добавил Никитин, к 90-летию со дня рождения режиссера будет оформлен тематический вагон междугороднего поезда.

"Все необходимые решения и согласования получены, всё будет сделано", - сказал Никитин.

Глава МВД поручил снизить нагрузку на полицейских путем оптимизации рутинных функций

 Глава МВД поручил снизить нагрузку на полицейских путем оптимизации рутинных функций

Telegram оштрафован на 35 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Уничтожено 38 беспилотников, летевших на Москву в понедельник

Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 30

Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и выпускают самолеты по согласованию

Число пытавшихся атаковать Москву БПЛА возросло до 26

Пожар начался на нефтебазе в Краснодарском крае после атаки БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 780 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8677 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
