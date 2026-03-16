Имя Говорухина присвоят новому круизному пассажирскому электросудну "Байкал"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Имя Народного артиста РФ, депутата Госдумы Станислава Говорухина присвоят круизному судну "Байкал", которое планируется спустить на воду в 2027 году, заявил глава Минтранса Андрей Никитин.

"Планируем присвоить имя Станислава Сергеевича гражданскому судну водного транспорта. Это абсолютно новое судно для России, круизное пассажирское электросудно "Байкал", уникальный туристический проект", - сказал Никитин в понедельник на заседании оргкомитета по увековечению памяти Станислава Говорухина, которое прошло на площадке киностудии "Мосфильм" под председательством Вячеслава Володина.

Министр добавил, что спуск электросудна на воду запланирован на 2027 год.

Кроме того, по его словам, материалы о жизни и деятельности Говорухина планируется разместить в отраслевых изданиях воздушного и железнодорожного транспорта. "В рабочем порядке получено согласование о готовности размещения материалов в бортовых журналах 11 авиакомпаний", - отметил Никитин. По его словам, планируется также демонстрировать художественные фильмы Говорухина на экранах воздушных судов и поездов дальнего следования. Помимо этого, добавил Никитин, к 90-летию со дня рождения режиссера будет оформлен тематический вагон междугороднего поезда.

"Все необходимые решения и согласования получены, всё будет сделано", - сказал Никитин.