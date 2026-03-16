Лавров напомнил о недопустимости передачи сербского оружия Киеву

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Москва исходит из того, что договоренности с Белградом о недопущении передачи произведенного в Сербии оружия Киеву сохраняют свою силу, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

"Вопрос о том, что сербское оружие, произведенное в Сербии оружие попадает в руки режима Зеленского и используется в действиях этого режима по продвижению своих нацистских русофобских целей, информация такая была. Наша служба внешней разведки ее публиковала. У нас с нашими сербскими коллегами был разговор. Были понимания достигнуты на этот счет", - сказал он.

"Мы исходим из того, что понимания, достигнутые с сербскими друзьями, сохраняют свою силу", - сказал министр, отвечая на вопрос о двусторонних отношениях Москвы и Белграда.

Сергей Лавров Сербия МИД
Глава МВД поручил снизить нагрузку на полицейских путем оптимизации рутинных функций

