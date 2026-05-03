Катамаран с 12 пассажирами на борту перевернулся в Красногорске

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Погибших и пострадавших в результате происшествия с катамараном в микрорайоне Павшинская пойма Красногорского округа нет, на борту находились пятеро взрослых и семеро детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации округа в воскресенье.

На место происшествия оперативно направлены экипажи экстренных служб. Спасатели подняли пассажиров на борт спасательного катера.