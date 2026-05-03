Четверо погибших обнаружены после обрушения на угольном разрезе в Магаданской области

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Найдены тела четырех погибших на месте обрушения рудника в Магаданской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"3 мая во время поисково-спасательных работ в Сусуманском городском округе обнаружены тела четырех человек. По предварительной информации, всего под завалами могут находиться до восьми человек. Работы продолжаются в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.

30 апреля в скале карьера на Кадыканчанском угольном разрезе в Сусуманском округе произошло обрушение. Предположительно из-за оттаивания вечной мерзлоты обрушилась линза. По предварительным оценкам, объем сошедшей горной массы составляет 80 тыс. кубометров.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Одновременно со спасательной операцией продолжаются оперативно-следственные действия.

Магаданская область Магадан Кадыкчанский разрез МЧС РФ
