Что произошло за день: воскресенье, 3 мая

Решение стран ОПЕК+ по увеличению квоты в июне, качество воды и воздуха в Туапсе, жертвы обрушения рудника в Магаданской области, национальный рекорд в марафонском беге

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Семь стран ОПЕК+ решили увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тыс. баррелей в сутки.

- Роспотребнадзор заявил о соответствии нормам проб водопроводной воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров на морском терминале и НПЗ.

- Открытое пламя потушили в селе Кучерово Красноярского края, площадь пожара достигала 11,1 тыс. кв. м. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

- Тела четырех погибших нашли на месте обрушения рудника в Магаданской области, которое произошло 30 апреля. По предварительной информации, всего под завалами могут находиться до восьми человек.

- "Краснодар" выиграл у "Акрoна" со счетом 1:0 и вновь возглавил таблицу РПЛ.

- "Ак Барс" стал первым финалистом Кубка Гагарина, победив "Металлург".

- Владимир Никитин обновил национальный рекорд в марафонском беге: он преодолел дистанцию на Казанском марафоне за 2 часа 8 минут 9 секунд.

- Ко вторнику в Москве потеплеет до плюс 26 градусов, с четверга станет прохладнее.