Космический грузовик "Прогресс МС-31" покинул МКС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-31" отстыковался от Международной космической станции (МКС) для последующего затопления в Тихом океане, следует из трансляции "Роскосмоса" в понедельник.

По данным "Роскосмоса", в 19:42 по московскому времени намечается включение двигателя корабля на торможение для сведения с орбиты. Затем корабль войдет в атмосферу Земли и разрушится.

По информации госкорпорации, несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

6 июля 2025 года космический грузовик "Прогресс МС-31" прибыл на МКС и доставил более 2,6 тонн грузов.

Запуск следующего грузового корабля "Прогресс МС-33" к станции запланирован на 22 марта с космодрома Байконур.