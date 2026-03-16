Грузовой корабль "Прогресс МС-31" затоплен в Тихом океане

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-31", отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), затоплен в южной части Тихого океана, сообщили в "Роскосмосе".

"Сегодня грузовой корабль "Прогресс МС-31", проработавший с июля 2025 года в составе российского сегмента Международной космической станции, был сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился", - говорится в сообщении.

Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе Тихого океана.

"Прогресс МС-31" отстыковался от малого исследовательского модуля "Поиск" российского сегмента МКС в 16:24 по Москве. 6 июля 2025 года космический грузовик "Прогресс МС-31" прибыл на МКС и доставил более 2,6 тонн грузов. Запуск следующего грузового корабля "Прогресс МС-33" к станции запланирован на 22 марта с космодрома Байконур.

 Банк России отметил снижение инфляции в феврале

 Герасимов проверил ход выполнения боевых задач "Южной" группировкой войск

 Приставы арестовали 32 млрд рублей ЮГК

 Правкомиссия одобрила проект о выдворении из РФ за преступления против общественной безопасности

 В ГД внесен проект, который упрощает подтверждение права военных на льготный период по кредитам
