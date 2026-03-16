Минобороны РФ сообщило о поражении 59 беспилотников за четыре часа

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что с 16:00 до 20:00 понедельника дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщили в Минобороны РФ, 34 беспилотника поражены над территорией Брянской области, 13 - над Московским регионом, в том числе 12 БпЛА, летевших на Москву.

Кроме того, по четыре беспилотника сбиты над территориями Калужской и Смоленской областей, два - над территорией Тверской области и по одному БпЛА уничтожено над территориями Белгородской области и Республики Адыгея.