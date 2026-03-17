Госдума рассмотрит проект закона об обязанности банков уведомлять граждан о подписании кредита через "Госуслуги"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект об информировании граждан через портал "Госуслуг" о заключенных ими кредитных договорах, заявил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

"Во вторник рассмотрим законопроект, подготовленный в целях повышения информированности заемщика при заключении договора потребительского кредита", - сказал Жуков журналистам.

Он отметил, что законопроект предусматривает обязанность кредитных и микрофинансовых организаций уведомлять заемщика о подписании им индивидуальных условий договора потребительского кредита.

В случае, когда на такие договоры распространяется действие "периода охлаждения", банки и МФО должны будут уведомлять заемщика о возможности отказаться от договора и сообщать контактные данные кредитора, с использованием которых можно осуществить такой отказ.

Бюро кредитных историй, в свою очередь, должно будет незамедлительно направить эти данные гражданину через "Госуслуги" при наличии подтвержденной учетной записи.

По словам Жукова, эти меры направлены на предотвращение мошенничества.

