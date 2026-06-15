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Апелляция ужесточила штраф Моргенштерну за неисполнение обязанностей иноагента

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Апелляционная инстанция ужесточила наказание признанному в РФ иноагентом рэперу Алишеру Валееву (Моргенштерну) за неисполнение обязанностей иностранного агента.

Апелляционным постановлением Савеловского суда Москвы приговор изменен, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 8 млн 205 985 рублей, а также запрещено в течении 3 лет заниматься, администрированием сайтов и каналов сети Интернет, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Ранее, мировой суд судебного участка № 349 Москвы заочно приговорил к наказанию в виде штрафа в размере 7 млн рублей.

На его имущество наложен арест.

Музыкант признан виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

"Установлено, что признанный иноагентом Моргенштерн был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2, 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако в нарушение требований законодательства Российской Федерации продолжил распространение в социальных сетях публичных сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента",- сообщили ранее в прокуратуре Москвы.

Моргенштерн Мосгорсуд
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