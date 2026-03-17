Дым от природных пожаров накрыл Владивосток

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Смог от природных пожаров накрыл Владивосток и близлежащие районы из-за отсутствия ветра, сообщили "Интерфаксу" в Примгидромете.

"Задымление наблюдается по всему городу, но уже к вечеру ситуация должна улучшиться", - отметила собеседница агентства.

В целом, как сообщили в Примгидромете, в Приморье нарастает пожароопасная обстановка, в Хасанском районе из погоды класс пожарной опасности вырос до 3-го. В районах, где нет снежного покрова, наблюдаются палы сухой травы, дым от которых распространяется на значительные расстояния и многие населенные пункты, в том числе и Владивосток.

По прогнозам синоптиков, в среду в Приморском крае ожидаются осадки, которые могу частично улучшить пожароопасную обстановку.