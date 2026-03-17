Узбекистан направил гуманитарную помощь Ирану

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Власти Узбекистана направили гуманитарную помощь Ирану, сообщает во вторник пресс-служба МИД республики.

"Правительство Республики Узбекистан направило гуманитарную помощь народу Исламской Республики Иран. В состав груза вошли продукты питания, включая муку, рис, сахар, макаронные изделия, подсолнечное масло и консервы, а также лекарственные средства и медицинские принадлежности", - говорится в сообщении.

Иранская сторона выразила благодарность за оказанную поддержку президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Ранее МИД Узбекистана выразил обеспокоенность обострением ситуации на Ближнем Востоке и призвал к урегулированию кризиса на основе норм международного права политико-дипломатическими средствами и посредством взаимоприемлемого диалога.

Хроника 28 февраля – 17 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Банк России отметил снижение инфляции в феврале

Герасимов проверил ход выполнения боевых задач "Южной" группировкой войск

Приставы арестовали 32 млрд рублей ЮГК

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });