Узбекистан направил гуманитарную помощь Ирану

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Власти Узбекистана направили гуманитарную помощь Ирану, сообщает во вторник пресс-служба МИД республики.

"Правительство Республики Узбекистан направило гуманитарную помощь народу Исламской Республики Иран. В состав груза вошли продукты питания, включая муку, рис, сахар, макаронные изделия, подсолнечное масло и консервы, а также лекарственные средства и медицинские принадлежности", - говорится в сообщении.

Иранская сторона выразила благодарность за оказанную поддержку президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Ранее МИД Узбекистана выразил обеспокоенность обострением ситуации на Ближнем Востоке и призвал к урегулированию кризиса на основе норм международного права политико-дипломатическими средствами и посредством взаимоприемлемого диалога.