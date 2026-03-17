Добыча золота в Приамурье в первые два месяца 2026 года увеличилась в 1,4 раза

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Объем золотодобычи в Амурской области в январе-феврале 2026 года составил 1,88 тонны, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в министерстве природных ресурсов региона.

Предприятия группы "Атлас Майнинг" отработали первые два месяца текущего года с положительной динамикой. Маломырский рудник увеличил показатели в 2,2 раза - до 811 кг, Покровский рудник нарастил добычу на 5,2% - до 566 кг. Компания "Тэми" добыла больше почти в 2,9 раза - 304 кг. Албынский рудник остановил работы на месторождении с августа прошлого года, отработав его полностью.

"Прииск Соловьевский" добыл 199,2 кг рудного золота, что на 11,3%, больше, чем январь-февраль прошлого года. Березитовый рудник Nordgold, как отмечалось ранее, прекратил добычную деятельность.

Расчеты объемов добычи отдельных недропользователей могут отличаться от данных самих компаний. Среди прочего возможны разночтения по объемам золота в незавершенном производстве.

Приамурье Албынский рудник
Число беспилотников, сбитых во вторник на подлете к Москве, достигло 38

В расписании аэропорта Калининграда возможны корректировки из-за ограничений в Ленобласти

 В расписании аэропорта Калининграда возможны корректировки из-за ограничений в Ленобласти

До 30 выросло число сбитых БПЛА, летевших во вторник на Москву

Пять человек пострадали в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Количество сбитых с начала суток на подлете к Москве беспилотников достигло 26

Число сбитых за трое суток на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 199

До 15 выросло число сбитых во вторник беспилотников, летевших на Москву

В Костроме рядом с гимназией № 28 нашли обломки беспилотника

Что произошло за день: понедельник, 16 марта

Банк России отметил снижение инфляции в феврале

 Банк России отметил снижение инфляции в феврале
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8695 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 809 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });