Добыча золота в Приамурье в первые два месяца 2026 года увеличилась в 1,4 раза

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Объем золотодобычи в Амурской области в январе-феврале 2026 года составил 1,88 тонны, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в министерстве природных ресурсов региона.

Предприятия группы "Атлас Майнинг" отработали первые два месяца текущего года с положительной динамикой. Маломырский рудник увеличил показатели в 2,2 раза - до 811 кг, Покровский рудник нарастил добычу на 5,2% - до 566 кг. Компания "Тэми" добыла больше почти в 2,9 раза - 304 кг. Албынский рудник остановил работы на месторождении с августа прошлого года, отработав его полностью.

"Прииск Соловьевский" добыл 199,2 кг рудного золота, что на 11,3%, больше, чем январь-февраль прошлого года. Березитовый рудник Nordgold, как отмечалось ранее, прекратил добычную деятельность.

Расчеты объемов добычи отдельных недропользователей могут отличаться от данных самих компаний. Среди прочего возможны разночтения по объемам золота в незавершенном производстве.