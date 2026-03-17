Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже во вторник умеренно растет вслед за нефтью (фьючерс на нефть Brent отскочил выше $103 за баррель) на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке; сдерживающим фактором для покупателей остается неопределенность с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию. Индекс IMOEX2 за минуту торгов подрос на 0,2%.

К 07:01 по Москве индекс IMOEX2 составил 2858,65 пункта (+0,2%). В лидерах роста выступили акции ПАО "Южуралзолото" (+7,8%), отскочившие после падения накануне более чем на 15% на новостях об аресте денежных средств компании в размере 32,1 млрд рублей.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 марта, составляет 81,0517 руб. (+82,63 копейки).

Накануне ПАО "Южуралзолото" сообщило на ленте раскрытия, что судебные приставы постановили наложить арест на его денежные средства на сумму 32,1 млрд рублей, находящиеся в банке или иной кредитной организации. Московский городской суд в феврале обязал компанию сформировать, в том числе за счет дочерних обществ, и перечислить на депозитный счет суда всю нераспределенную прибыль за 2025 год и предшествующие периоды в размере не менее 33,3 млрд рублей, следует из сообщения.

Подорожали утром также акции "Группы компаний ПИК" (+0,6%), "Роснефти" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "Русала" (+0,3%), "Хэдхантера" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Полюса" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели акции "ВК" (-0,3%), "Норникеля" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Издание Financial Times сообщило в воскресенье со ссылкой на источники, что операция против Ирана отодвинула дипломатические усилия Вашингтона по решению украинского кризиса на второй план. По словам дипломатов, США сообщили странам ЕС, что поставки американских вооружений, особенно средств ПВО, предназначавшихся Киеву, откладываются, поскольку для Белого дома теперь приоритет - страны Ближнего Востока.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что место и время очередного раунда трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию до сих пор не согласованы, но это будет возможно уже в обозримой перспективе.

Отвечая на вопрос о возможном месте очередного раунда трехсторонних переговоров по Украине и том, что по соображениям безопасности американцы отказываются проводить переговоры за пределами США, Песков сказал: "Сейчас действительно приоритеты американских переговорщиков другие, у них много нагрузки на других направлениях, (это - ИФ) хорошо понятно. Действительно, пока место встречи не определено".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, накануне нефть просела в рамках коррекции на фоне призывов президента США к другим странам о совместной организации безопасных поставок энергоносителей через Ормузский пролив. Кроме того, глава МЭА Фатих Бироль в понедельник подчеркнул наличие больших объемов дополнительных стратегических запасов нефти для высвобождения. Однако котировки Brent на фоне противоречивых сигналов устояли выше $100 за баррель.

Индексы МосБиржи и РТС накануне опустились в район поддержек 2850 и 1100 пунктов соответственно. Российский рынок продолжает ощущать недостаток в "бычьих" драйверах, а перспектива снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 базисных пунктов на пятничном заседании пока не представляется инвесторам значимым поводом для оптимизма, полагает аналитик.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, рынок акций РФ уже не воспринимает дорогую нефть как безусловно позитивный фактор для российских бумаг. Инвесторы учитывают не только текущий высокий уровень цен, но и вероятность их последующего снижения: МЭА запускает крупнейший в своей истории выпуск более 400 млн баррелей из резервов, а страны G7 и власти ЕС обсуждают меры по сдерживанию цен на нефть и газ, включая налоговые льготы, господдержку и возможные ограничения в газовом секторе. Дополнительное давление на российский рынок оказывает геополитика: новый раунд переговоров по Украине вновь отложен, а сроки следующей встречи остаются неопределенными. В результате даже нефть выше $100 за баррель пока не способна развернуть российский рынок к росту, констатирует аналитик.

Для индекса МосБиржи поддержкой выступает уровень 2850 пунктов. Техническая картина по-прежнему выглядит сдержанно негативной: если индекс закрепится ниже 2850 пунктов, следующим ориентиром для снижения может стать зона 2800 пунктов. Дополнительным фактором давления в таком сценарии способно выступить ослабление нефтяных котировок, что повысит вероятность возврата рынка в более широкий диапазон 2700-2800 пунктов. Если же уровень 2850 пунктов устоит, рынок, вероятно, сохранит движение в рамках узкого коридора 2850-2890 пунктов без формирования выраженного направленного импульса, заключил Лозовой.

В США накануне индексы акций выросли на 0,8-1,2% во главе с Nasdaq после снижения по итогам двух предыдущих сессий. Инвесторы оценивали статданные и новости компаний, а также продолжали следить за развитием событий на Ближнем Востоке.

Объем промышленного производства в США в феврале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 0,1%. В январе производство выросло на 0,7% м/м.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в марте опустился до минус 0,2 пункта с 7,1 пункта в феврале. Эксперты оценивали показатель в 3,2 пункта. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении ситуации в промышленной отрасли региона, ниже - об ухудшении.

Подорожание энергоносителей, вероятно, станет одной из ключевых тем обсуждения на заседании Федрезерва, которое завершится в среду. Рост цен на нефть может спровоцировать ускорение инфляции в США.

Большинство аналитиков сходится во мнении, что американский ЦБ сохранит ключевую ставку на прежнем уровне. Особый интерес будет представлять его заявление относительно событий на Ближнем Востоке и их возможных последствий для экономики, а также обновленные прогнозы регулятора.

В Азии во вторник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 2,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,04%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3-0,4%).

На нефтяном рынке утром во вторник цены возобновили рост после коррекционного отката накануне.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК во вторник составила $103,09 за баррель (+2,9% и -2,8% в понедельник), апрельская цена фьючерса на WTI - $96,14 за баррель (+2,8% и -5,3% накануне).

Цены на нефть накануне снизились на сообщениях о том, что некоторым судам удается успешно пройти по Ормузскому проливу, заблокированному после начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце прошлого месяца. Этот пролив обслуживает порядка 20% мировых нефтяных потоков, и его блокировка вызвала скачок цен на нефть более чем на 40%, до максимумов с 2022 года.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что США вряд ли на этой неделе завершат операцию по нанесению ударов по Ирану. "Я так не думаю", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, возможно ли завершение операции на текущей неделе.

При этом Трамп вновь выразил мнение, что боевые действия не затянутся. "Скоро все завершится. Это не будет долгим процессом", - сказал он.

По словам Трампа, многие страны, у которых он просил помощи в обеспечении безопасности в Ормузском проливе, уже в процессе присоединения к этой инициативе. При этом президент сказал, что мог бы сообщить, какие страны готовы ему помочь в Ормузском проливе, но не будет делать это.

Трамп вновь заявил, что США призывают страны, экономика которых зависит от Ормузского пролива "гораздо больше, чем наша", приложить усилия для обеспечения безопасности в нем. Он отметил, что через него Япония получает 95% своей нефти, Китай - 90%, Южная Корея - 35%, а также подчеркнул, что многие европейские страны "получают немало".

Ранее сообщалось, что все больше стран Европы выступают с заявлениями, что не намерены, несмотря на призывы Трампа, принимать участие в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

Главы МИД стран ЕС обсуждали в понедельник свободу судоходства в Ормузском проливе, но не захотели направлять туда из Красного моря военно-морскую миссию ASPIDES, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.