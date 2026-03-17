ФСБ и МВД раскрыли хищение у предприятий ОПК 460 млн рублей

По данному делу арестованы двое бизнесменов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Двое предпринимателей задержаны ФСБ и МВД и арестованы по подозрению в хищении более 460 млн рублей у предприятий ОПК, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ во вторник.

"Пресечена противоправная деятельность руководителей двух коммерческих организаций, подозреваемых в хищении более 460 млн рублей у предприятий оборонно-промышленного комплекса России", - сказали в ЦОС.

По данным ФСБ, они "ввели в заблуждение представителей предприятий ОПК" для хищения средств, предназначенных для производства особо востребованных образцов вооружения.

Следственным управлением ГУ МВД Москвы возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.

В отношении задержанных суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе обысков по делу изъяты носители информации, персональные компьютеры, а также документы.

В ФСБ не раскрыли других подробностей дела, а также личности задержанных.