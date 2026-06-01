В России сократят перечень специальностей для образовательного кредита

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил о сокращении количества направлений подготовки в российских вузах, по которым можно будет оформить льготный образовательный кредит под 3%, корректировка сделана с учетом приоритетов, которые существуют на рынке труда и в экономике.

"Всего несколько сотен специальностей и направлений, по которым можно взять образовательный кредит на очень выгодных условиях. Число специальностей, по которым можно взять (льготный кредит), сократится с учетом приоритетов, которые есть в экономике и на рынке труда", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

В 2026 году корректировка сделана с учетом потребностей кадров в таких сферах социальных, как здравоохранение и образование.

"То есть в первую очередь это подготовка учителей и врачей. И, конечно, инженерно-технический блок, связанный с обеспечением технологического лидерства и технологического суверенитета", - добавил министр.