Поиск

В России сократят перечень специальностей для образовательного кредита

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил о сокращении количества направлений подготовки в российских вузах, по которым можно будет оформить льготный образовательный кредит под 3%, корректировка сделана с учетом приоритетов, которые существуют на рынке труда и в экономике.

"Всего несколько сотен специальностей и направлений, по которым можно взять образовательный кредит на очень выгодных условиях. Число специальностей, по которым можно взять (льготный кредит), сократится с учетом приоритетов, которые есть в экономике и на рынке труда", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

В 2026 году корректировка сделана с учетом потребностей кадров в таких сферах социальных, как здравоохранение и образование.

"То есть в первую очередь это подготовка учителей и врачей. И, конечно, инженерно-технический блок, связанный с обеспечением технологического лидерства и технологического суверенитета", - добавил министр.

Валерий Фальков Минобрнауки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лимиты на платный прием в вузах установят по 40 направлениям подготовки

В России сократят перечень специальностей для образовательного кредита

По делу о теракте в Старобельске предъявлены обвинения высокопоставленным военным ВСУ

Бастрыкин сообщил об антеннах Starlink на БПЛА, атаковавших Старобельск

Бастрыкин сообщил о гибели шестилетнего ребенка в Геническе в результате атаки БПЛА

Депозиты включены в указ о порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами

Что произошло за день: понедельник, 1 июня

Россельхознадзор запретил ввоз косточковых и винограда из Армении

 Россельхознадзор запретил ввоз косточковых и винограда из Армении

Москва ждет от МАГАТЭ справедливой и заслуженной оценки ударов по ЗАЭС
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2428 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9672 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов