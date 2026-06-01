Лимиты на платный прием в вузах установят по 40 направлениям подготовки

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Лимиты на платный прием в российских вузах введут по 40 направлениям подготовки для повышения качества образования, сообщил Наиле Аскер-заде для ИС "Вести" глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"В этом году впервые министерство получило полномочия по закону регулировать платный прием. Правительством было определено 40 направлений, по которым такое регулирование осуществляется, и в целом ряде вузов есть предельные цифры по платному приему", - сказал он.

Целью он назвал повышение качества обучения, в первую очередь, по ряду чрезвычайно популярных у абитуриентов направлений подготовки.

"Но, к сожалению, не все вузы по этим направлениям могут обеспечить должное качество", - отметил министр.

По его словам, российским вузам было выделено свыше 620 тысяч бюджетных мест на будущий учебный год.

"Всего выделено в этом году 620 480 бюджетных мест, и мы продолжаем курс на увеличение количества бюджетных мест. Их чуть больше, чем в 2025 году, это очень важно. Традиционно, если посмотреть внутри по количеству, у нас лидируют инженерно-технические специальности, здравоохранение, то есть подготовка врачей, педагогика, и дальше уже идут другие укрупненные группы специальностей", - сообщил глава Минобрнауки.

Валерий Фальков Минобрнауки Правительство
