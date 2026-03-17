Более половины опрошенных россиян сочли идеальным отпуск от четырех недель

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Почти каждый третий россиянин (31%) считает, что идеальный отпуск должен длиться не менее четырех недель, еще почти каждый четвертый (24%) счел бы идеальным вариантом более продолжительный срок, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Чем старше возраст, тем в большей мере желание иметь отпуск с такой продолжительностью: среди сограждан до 34 лет удельный вес этих респондентов составляет 29%, 35-44 лет - 58%, среди россиян от 45 лет - почти две трети (63%), показывают результаты исследования, опубликованные во вторник на портале.

Десять дней для отпуска считают идеальными 5% респондентов, среди сограждан до 34 лет - каждый девятый (11%), двум неделям заслуженного отдыха были бы очень рады 15% сограждан, трем неделям - почти каждый пятый (19%), отмечают в SuperJob.ru.

По данным исследования, иные варианты сочли бы идеальными 2% сограждан, оставшиеся 4% респондентов затрудняются что-либо сказать по данному поводу.

Опрос был проведен 6-12 марта 2026 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющие экономически активное население России, в 372 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

