Шойгу заявил, что против России действуют спецслужбы из 56 стран

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Против России действует система спецслужб из 56 стран, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"В наших сегодняшних условиях, когда фактически против нашей страны действует огромная система, больше 50 стран, если быть точнее то 56 стран", - сказал Шойгу на выездном совещании в Екатеринбурге во вторник.

"Весь наработанный спецслужбами этих стран опыт по совершению диверсионных и террористических актов против объектов критической инфраструктуры мы также должны учесть", - заявил он.

По его словам, Россия должна противопоставить попыткам атак "высочайшую организованность и исполнительскую дисциплину" по выполнению разработанных методик по линии Росгвардии, Минэнерго, Минтранса и Минобороны.