В Кремле заявили о готовности оказать помощь Кубе

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Россия готова оказать Кубе всю посильную помощь в связи с проблемами из-за блокады острова.

"Вы знаете, что мы поддерживаем контакты с кубинскими руководством и на экспертном, и на рабочем уровнях. Куба - это независимое суверенное государство, которое сталкивается с большими экономическими трудностями из-за удушающего эмбарго, которое наложено на эту страну. Большие гуманитарные проблемы складываются в этой стране. И, конечно, мы готовы оказать всю посильную помощь, все эти вопросы прорабатываются с нашими кубинскими визави", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник.

Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который выразил уверенность в том, что ему "выпадет честь захватить Кубу".