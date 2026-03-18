Энергоснабжение Кубы полностью восстановлено

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - На Кубе полностью восстановлена работа общенациональной энергетической системы после полного отключения, длившегося почти сутки, сообщает в соцсети кубинская энергетическая компания Union Electrica.

"Систему удалось запустить от провинции Пинар-дель-Рио (на западе страны) до Сантьяго-де-Куба (на востоке)", - говорится в сообщении.

Позже появилась информация о возвращении к норме ситуации с энергообеспечением провинций Гранма и Гуантанамо на востоке Кубы.

Энергетическая система Кубы вышла из строя 16 марта полностью на территории всей страны. Причину аварии выясняют.