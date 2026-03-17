Задержан министр здравоохранения Краснодарского края

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили во вторник "Интерфаксу" в правоохранительных органах региона.

"Филиппов задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства.

Ранее в правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что дома и на рабочем месте Евгения Филиппова прошли обыски.