Министр здравоохранения Кубани арестован по делу о мошенничестве

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Суд отправил под арест министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Октябрьским районным судом г. Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Филиппова (...). Рассмотрев представленные материалы, приняв во внимание доводы следствия о возможности обвиняемого оказывать давление на свидетелей и противодействовать расследованию, в том числе по фактам наличия у него и его семьи дорогостоящего имущества, суд ходатайство удовлетворил. Филиппов заключен под стражу. Срок меры - два месяца", - говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, Филиппов, занимая должность министра здравоохранения региона, с ноября 2015 по декабрь 2025 года фиктивно трудоустроился на должность заведующего кафедрой ФПК ППС ФГБОУ ВО "Кубанский государственный медицинский университет" и похитил более 7,5 млн рублей, выделяемых из бюджета Министерства здравоохранения РФ, которыми распорядился по своему усмотрению.

Филиппову инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере).

Ранее в правоохранительных органах региона агентству сообщили, что Филиппова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Он возглавлял министерство здравоохранения Краснодарского края с июля 2013 года.